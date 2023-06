La bibliothèque du futur et le centre de télétravail bientôt ouverts à tous au Centre Athena de Dour: visite du chantier (photos)

Elio Di Rupo, ministre-président de Wallonie, a visité ce jeudi en fin d’après-midi à Dour le Centre Athena qui accueillera au printemps 2024 une bibliothèque et un centre de télétravail. Le projet est soutenu par l’Union européenne, la Wallonie et le Fonds Européen de Développement.

Le bâtiment situé à l’arrière de la Grand-place est actuellement en fin de construction. Il s’agit d’un nouveau bâtiment public qui se veut exemplaire en matière de respect de l’environnement. L’objectif est de réduire le bilan carbone grâce au regroupement fonctionnel et au recours aux techniques innovantes et passives, technologies numériques de pointe. Il s’agit aussi de lutter contre les problématiques d’exclusion sociale, de fracture numérique et de dégradation de l’environnement urbain, comme l’a souligné Carlo Di Antonio, le bourgmestre de Dour.