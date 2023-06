Guerre en Ukraine: la Chambre «surveillera» si la Russie soutient le terrorisme

Le texte a reçu le soutien de la majorité ainsi que d’une partie de l’opposition. DéFI et les Engagés ont toutefois regretté l’« affaiblissement » du texte par rapport à sa version initiale. « Je regrette que l’on n’ait pas suivi l’intention initiale alors que le parlement flamand a eu, lui, le courage de reconnaître les choses et de les nommer correctement », a souligné Georges Dallemagne (Les Engagés).

Le PTB et le Vlaams Belang se sont abstenus. Si les communistes et l’extrême-droite soutiennent les articles qui concernent le groupe Wagner, ils se montrent en revanche beaucoup plus réticents sur ce qui touche à la Russie directement. L’un et l’autre ont insisté sur la nécessité de laisser une place à la diplomatie, ce qu’une qualification d’État soutenant le terrorisme rend à les entendre impossible.