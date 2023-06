Comment le web influence la vie sexuelle des ados: quelques petits conseils à partager en famille

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un carnet riche en conseils pratiques qui intéresseront les jeunes comme leurs parents. En voici quelques extraits seulement.

À l’âge de l’adolescence et des premiers amours, les écrans, surtout le smartphone, sont un outil qui a une importance dans la vie relationnelle, affective et sexuelle avec des points positifs et négatifs.

4 ados sur 10 l’ont fait

À la question « as-tu déjà fait l’amour ? », 38 % des ados francophones, scolarisés de la 3e à la 7e secondaire, répondent « oui » selon une enquête de l’Organisation mondiale de la Santé qui montre qu’à tout âge, les garçons sont un peu plus précoces.

Quasi 100 % des jeunes déclarent avoir fait, sur Internet, une recherche d’infos concernant la sexualité et, dans 90 % des cas, ils disent avoir trouvé réponse à leurs questions. Leurs recherches concernent principalement les pratiques sexuelles et le fonctionnement des organes sexuels.