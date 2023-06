Pep Guardiola a compris qu’il vaut mieux gagner qu’avoir raison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le récital de Manchester City contre le Real Madrid en match retour de la demi-finale de cette édition a certainement constitué la prestation la plus aboutie de la formation anglaise sous la gestion de Pep Guardiola – ce qui n’est pas peu dire dans son chef. Les « Citizens » n’avaient jamais aussi bien joué, aussi bien maîtrisé tous les aspects du jeu que ce soir-là. Cette exhibition a, peut-être, montré un autre Guardiola, moins maniéré, plus viril, pour lequel l’esthétique ne serait plus une fin en soi.