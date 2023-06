«C’est une première»: voici pourquoi vous voyez moins de poids lourds sur les routes depuis quelques mois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, la taxe kilométrique sur les poids lourds a rapporté 838,41 millions d’euros, une somme partagée entre les régions au prorata de la circulation enregistrée. Un an plus tôt, les recettes s’élevaient à 822,4 millions. La différence est la conséquence de l’inflation car le trafic a baissé, comme l’a constaté Viapass, l’agence interrégionale qui contre le prélèvement kilométrique sur les poids lourds.

« Tandis que 41,11 millions de camions ont traversé notre pays du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 40,28 millions ont été détectés pour la même période un an plus tard. La baisse s’est manifestée surtout pendant le second semestre 2022 », explique Johan Schoups, l’administrateur délégué de Viapass. C’est une première. Depuis le lancement de cette redevance le 1er avril 2016, le nombre de kilomètres payants parcourus en Belgique n’avait cessé d’augmenter. Un bilan partiel pour le début 2023 montre une légère baisse par rapport à la même période en 2022. Il est toutefois trop tôt pour tirer des conclusions.