L’ex-éditeur Luc Pire démissionne du conseil du CPAS, à Olne

L’Olnois ajoute avoir été choqué en 2022 par la décision de la majorité de déménager le CPAS à Saint-Hadelin. « J’ai été consterné par le fait qu’il n’y ait eu aucune information et donc même pas une concertation avec le personnel qui s’est, à l’unanimité, prononcé contre cette décision qui va affaiblir la qualité de son travail et de ses relations avec les usagers du CPAS. Je pense que la majorité du Conseil aurait dû défendre le CPAS et ses travailleurs, et pas s’aligner sur la majorité communale. Je n’ai pas réussi à convaincre et c’est regrettable. »

Du coup, « en ayant la conviction que le jeu opposition/majorité ne me convient pas, j’ai décidé de choisir Amnesty. Il s’agit aussi d’un choix très personnel lié à la « mission de vie » sur laquelle j’ai travaillé avec une amie en 2012 quand j’ai revendu mes sociétés = Comment avoir le plus d’impact positif sur la société et les générations futures maintenant que j’ai du temps, des moyens financiers et des compétences à offrir. C’est pour cela que j’ai créé le Venturelab, deux écoles de devoirs et que suis devenu actionnaire et Président du Comité d’éthique de Galler et administrateur d’une dizaine d’ASBL et de coopératives à finalité sociale. Avec ces engagements j’ai un impact réel, et je vais donc libérer du temps pour eux. »