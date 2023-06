Evere fait appel aux citoyens pour construire son Plan d’Actions Climat

La commune d’Evere veut se doter d’un Plan Actions Climat (PACE). Elle souhaite mettre en place une politique de transition climatique ambitieuse, juste et profitable à toutes et tous, pour protéger la biodiversité sur son territoire et garder un cadre de vie agréable pour tous les Everois.

Pour ce faire, la commune a engagé le Centre d’Ecologie Urbaine (en charge de la partie adaptation) et Mathieu Depoorter (en charge de la partie atténuation) pour accompagner le Comité de pilotage éverois composé de différents services de notre administration. De janvier à mai, un état des lieux et un diagnostic ont été réalisés.