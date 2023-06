Face à un chantier qui s’éternise devant chez lui, un restaurateur de La Calamine a pris une décision drastique: «Les conséquences sont devenues trop importantes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La place de l’Église, à La Calamine, s’apprête à dévoiler un tout nouveau visage. De gros travaux sont menés actuellement à cet endroit et nécessitent la fermeture de la route à la circulation. Pas le choix. Seulement voilà, pour les commerces qui se trouvent en plein dedans, un chantier qui dure, ce n’est pas vraiment une sinécure. Le patron du café-restaurant Living in Kelmis en sait malheureusement quelque chose. Les clients se font de plus en plus rares, à cause du chantier, estime-t-il, et le force à prendre une décision bien difficile.