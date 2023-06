Roland-Garros: Iga Swiatek bousculée par Beatriz Haddad Maia, mais qualifiée pour une nouvelle finale (vidéo)

Iga Swiatek s’est qualifiée pour la finale de Roland-Garros ce jeudi en s’imposant en deux sets 6-2, 7-6 (9/7) face à Beatriz Haddad Maia. La Polonaise, N.1 mondiale et tenante du titre, a été moins expéditive que précédemment puisqu’elle a passé plus de 2 heures sur le court pour se défaire de la Brésilienne.

Pour sa première demi-finale d’un tournoi majeur, Haddad Maia commençait très fort : jeu blanc sur le service de Swiatek et break dès le tout premier jeu du match. Swiatek redressait aussitôt la barre et ne lâchait plus qu’un seul jeu dans ce premier set, remporté 6-2.