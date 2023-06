De la cuisine gastronomique en mode street food pour la 3e édition du FestiFood RTL à Mons

Le FestiFood RTL, c’est le rendez-vous gourmand de l’année à Mons. En tout, plus de 20 chefs cités dans le guide Michelin proposent des plats gastronomiques en mode streetfood. L’occasion de goûter des cuisines d’exception à prix réduits. « Les chefs et leurs brigades vont régaler les participants avec des mets d’exception variés », confirment les organisateurs.

Comme les autres années, le festival culinaire s’installe au carré des Arts, aux anciens abattoirs et dans le parc de la grande Pêcherie à Mons.

Lire aussi Festifood RTL à Mons: voici tous les plats que vous pourrez déguster (photos)

Des chefs de chez nous

« Au programme : des chefs étoilés de renom, des stands d’artisans locaux, des concerts en plein air, l’occasion de passer un week-end gastronomique et un hommage à la gastronomie italienne », décrivent encore les organisateurs. Plusieurs chefs de la région seront à nouveau présents pour cette troisième édition, notamment Benoît Neusy (Chant d’Eole) et Céline Moustiez (Origines) etc. Une manière de faire découvrir leur cuisine à tout un chacun !