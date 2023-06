Accord majoritaire parmi les Vingt-sept sur l’asile et la migration: «Ce ne sont pas des décisions faciles»

Cet accord porte sur un mécanisme de solidarité entre États membres, obligatoire mais « flexible », pour mieux répartir la prise en charge de demandeurs d’asile, ainsi que sur une procédure accélérée, aux frontières extérieures de l’UE, pour l’examen des demandes et le renvoi des migrants n’ayant pas droit à l’asile. Pays de première entrée parmi les plus demandeurs de solidarité, l’Italie réclamait aussi plus de marge de manœuvre pour renvoyer des migrants n’ayant pas droit à l’asile vers des pays non-UE considéré comme sûrs (et même vers un pays par lequel le migrant a seulement transité, sans avoir d’autre lien avec lui).

Rome s’est finalement ralliée à la dernière proposition de compromis avancée par la présidence suédoise du Conseil de l’UE, après avoir reçu la garantie d’obtenir suffisamment de moyens pour effectuer ses tâches dans le nouveau système, et de pouvoir passer des accords bilatéraux avec des pays tiers. La Première ministre italienne Giorgia Meloni accompagne d’ailleurs dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte en visite officielle en Tunisie.

Au final, seules la Hongrie et la Pologne ont voté contre le compromis. Malte, la Bulgarie, la Slovaquie, la Lituanie et la Tchéquie se sont abstenus. Le ministre tchèque a dit vouloir faire usage d’une clause pour se soustraire au mécanisme de solidarité, en raison du très grand nombre de réfugiés ukrainiens sur son territoire.

L’accord prévoit que les demandeurs d’asiles fassent l’objet d’un examen accéléré aux frontières extérieures de l’UE, dans le but d’évaluer rapidement si les demandes sont infondées ou irrecevables. Les États membres concernés devraient prévoir les capacités nécessaires, dans des centres fermés ou autres. Un nombre minimal de demandes à traiter annuellement serait fixé, de même que le nombre minimum de places à prévoir. Le principe que les mineurs d’âge non accompagnés ne seront pas soumis à cette procédure aux frontières est acquis, alors que les familles avec enfants ne seront pas exemptées. Les personnes qui n’ont pas droit à l’asile devraient pouvoir être plus rapidement renvoyées, tandis que celles qui y ont droit entrent dans la nouvelle procédure d’asile. C’est toujours le pays de première entrée qui resterait le plus souvent en charge, mais un mécanisme de solidarité permettrait d’aider les pays sous forte pression, comme Chypre, la Grèce, l’Italie, Malte ou l’Espagne. Les autres États membres devront prendre en charge un certain nombre de demandeurs d’asile, mais cette obligation est « flexible » : s’ils la refusent, ils doivent verser au pays sous forte pression migratoire une contribution par relocalisation refusée. Ce jeudi, c’est surtout sur des chiffres, des montants et des objectifs que les négociations ont porté. Il a été convenu que le « screening » aux frontières extérieures porte chaque année sur 120.000 demandeurs d’asile et qu’au moins 30.000 places soient prévues à cet effet. En outre, 30.000 demandeurs d’asile devraient être répartis chaque année sur base du mécanisme de solidarité, des chiffres qui seront actualisés chaque année en fonction des flux migratoires réels. Les pays qui souhaitent mettre de l’argent sur la table plutôt que d’accueillir des demandeurs d’asile devront payer 20.000 euros par personne pour le faire. Les États membres ont également convenu d’une clé de répartition des demandeurs d’asile pris en charge. Elle est de 3,19 % pour la Belgique. Sur base de 30.000 relocalisations (chiffre qui est donc à revoir chaque année), cela donnerait donc 957 personnes. Pour la présidente de la réunion ministérielle, la ministre suédoise Maria Malmer Stenergard, les deux règlements concernés sont des pierres d’angle du nouveau pacte sur la migration et l’asile, primordiaux pour « l’équilibre entre responsabilité et la solidarité ». La secrétaire d’État belge à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor, a qualifié ce nouveau système européen de « révolution ». Elle précise que « les migrants originaires de pays où le taux de reconnaissance est inférieur à 20 % et qui ne sont pas réellement des réfugiés seront soumis à la procédure accélérée aux frontières (12 semaines). C’est le cas, par exemple, du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, du Bangladesh et du Pakistan ». Selon elle, ce système, s’il avait été mis en place plus tôt, aurait permis d’éviter les listes d’attente et le manque de place d’accueil que connaît la Belgique actuellement. Les deux textes peuvent maintenant faire l’objet d’une négociation avec le Parlement européen. L’objectif est d’aboutir avant la fin de la législature, au premier semestre 2024, dans le courant de la présidence belge du Conseil de l’UE. En raison du « fragile équilibre » que les États membres ont trouvé entre eux, ces négociations ne seront pas faciles, concède Nicole de Moor, notamment en ce qui concerne la procédure aux frontières et le traitement des mineurs d’âge, les positions du Conseil et du Parlement européen semblent très éloignées l’une de l’autre.