L’échevin de Charleroi Xavier Desgain a reçu une dérogation d’Ecolo pour se présenter à nouveau en 2024

Chacun est bien forcé de reconnaître que Xavier Desgain n’est pas du genre à fuir ses responsabilités. Ses nombreuses réponses, en personne, à des interpellations sur les réseaux sociaux en attestent. Alors, il n’a pas non plus éludé la question des procédures en cours au sein d’Ecolo. « Après deux mandats communaux complets, pour se représenter, il faut obtenir une dérogation de la Régionale. C’est-à-dire notre organe qui chapeaute les communes des environs. Pour mon cas, lors des discussions internes à propos de la future majorité carolo en 2018, certains m’avaient demandé d’être encore candidat en 2024 (NDLR : s’il prenait le poste d’échevin). Je m’y étais engagé à l’époque et les décisions actuelles s’inscrivent dans une suite logique. »

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que Xavier Desgain obtient une dérogation.