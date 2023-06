Benoît Mariage: «J’avais envie d’une comédie à Molenbeek»

J’avais animé quelques ateliers avec des jeunes comédiens d’origine marocaine. Un peu plus tard, j’ai revu l’un d’eux, Bilal, dans « Le Nouveau testament » de Jaco Van Dormael. Il y jouait un jeune gigolo dont le personnage interprété par Catherine Deneuve louait les services. Je l’avais alors recontacté pour le féliciter et lui avais dit que ses parents devaient être fiers de lui. Or, ce n’était pas le cas du tout : il n’avait pas osé leur avouer quel rôle il tenait. Il avait honte. C’était triste et, en même temps, j’ai eu envie de raconter cette histoire et tout ce qu’il y a derrière. Car au-delà de ce que la situation peut provoquer et de l’effet comique que l’on peut en tirer, il y a le déchirement de ce garçon entre deux mondes. Le héros peine à gérer les injonctions contradictoires entre ses rêves d’acteur et la communauté maghrébine avec ses traditions. Il a honte de qui il est, ce qui le pousse à des comportements à la limite du risible. C’est à la fois une comédie burlesque et une fable contemporaine sur la quête d’identité.

Oui, je me reconnais dans ses tiraillements pour les avoir vécus, à une autre échelle bien sûr. Je suis issu d’une famille de notaires, plutôt bourgeoise, et j’ai décidé de mener des études artistiques. À l’école, j’avais parfois honte du milieu d’où je venais, dont les valeurs étaient très éloignées de celles des gens que je côtoyais. Donc, je comprends ce qu’il vit, ses mensonges, aux autres et surtout à lui-même.

Pour l’incarner, vous avez fait appel à Bastien Ughetto (vu dans « Adieu les cons ») qui… n’est pas arabe ! Vous n’aviez pas peur qu’on vous le reproche ?

C’est vrai qu’on traverse une époque délicate où on pointe du doigt les cinéastes qui ne font pas incarner les membres de certaines communautés par des acteurs qui en sont issus. Je fais également jouer une jeune aveugle par une actrice qui ne l’est pas... Et alors ? Au final, l’un et l’autre sont totalement crédibles dans leurs personnages, c’est ça qui compte. Ce n’est pas un film naturaliste, c’est une fable. Je précise que j’ai d’abord cherché un acteur marocain pour le rôle mais je ne trouvais pas le personnage que j’avais en tête. J’avais envie d’un acteur « lunaire », d’un « John Turturro arabe » et c’est mon directeur de casting qui a trouvé Bastien. Il s’est littéralement emparé du personnage, il a même appris l’arabe pour l’occasion.

Comment le film est-il accueilli par la communauté maghrébine ?

Les gens sortent des projections touchés et ravis. Beaucoup se réjouissent du fait que j’aie tourné une comédie à Molenbeek. Ils en ont marre qu’on parle de leur commune uniquement à cause des djihadistes. Le film montre la vraie vie, les relations humaines… Je joue évidemment avec les clichés, mais toujours avec respect. Et le public apprécie. Pour l’anecdote, le film s’intitulait au départ « Saint François de Molenbeek » car le film démarre avec Habib qui travaille sur le rôle de saint Françoise d’Assise pour une pièce de théâtre. Mais on nous a déconseillé d’utiliser ce titre à cause, précisément, de l‘image négative dont souffre Molenbeek.

Le film voit défiler pas mal de visages familiers, des habitués des seconds rôles, des « gueules » de théâtre aussi. On connaît votre amitié avec Benoît Poelvoorde et François Damiens, vous n’étiez pas tentés de leur offrir une apparition ?

Non, parce que justement, j’aurais eu l’impression de me servir de notre amitié, et cela nous aurait mis tous les trois mal à l’aise.

Par contre, vous vous « offrez » les services de Catherine Deneuve. L’avez-vous facilement convaincue ?