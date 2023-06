24 Heures du Mans: Ferrari veut faire vaciller Toyota

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’affiche est magique. Certes moins fournie encore que celle de l’année prochaine, quand BMW, Alpine et Lamborghini lui donneront encore plus d’éclat. Mais cette année-ci, c’est celle du Centenaire des 24 Heures du Mans. Alors Ferrari, Porsche, Cadillac et Peugeot ont voulu être de la fête. Et ainsi rejoindre Toyota, qui règne enfin en maître depuis 5 ans dans l’Endurance la plus dure au monde derrière laquelle elle courait depuis des décennies! Et qui y soutient désormais le championnat et la nouvelle catégorie Hypercar depuis sa création en 2021.

Une telle mainmise sur la discipline ne pouvait qu’aiguiser l’appétit des nouveaux-venus. Ou de certains d’entre eux à tout le moins. En plus de faire vaciller de son piédestal manceau le premier constructeur mondial, il s’agit d’escalader dimanche sur les coups de 16 heures le podium du Centenaire qui a suscité un tel engouement que les 300.000 places disponibles pour assister au spectacle le long du circuit de 13,6 km ont trouvé acquéreurs en quelques semaines à peine! Pas peu de chose quand on connaît le retentissement qu’a cette épreuve de par le monde, et en partie des deux côtés de l’Atlantique, à l’heure où l’avènement de la catégorie Hypercar s’est aussi traduit par le rapprochement du Mondial d’Endurance (WEC) avec le championnat américain IMSA.