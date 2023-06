Le roi Philippe et la reine Mathilde accueillis le temps d’un dîner puis à passer la nuit à Windsor par Charles III et Camilla

Le couple de souverains était donc présent au « Royal Hospital Chelsea », une maison de retraite et de soins pour les vétérans de l’armée britannique.

Philippe et Mathilde se sont rendus à Londres ce jeudi pour assister au « Founder’s Day », un événement qui fait honneur à tous les vétérans de l’armée britannique.

Philippe et Mathilde ont ensuite été invités par le roi Charles III et son épouse la reine Camilla pour dîner et à passer la nuit dans le château de Windsor. Le couple royal sera de retour demain en Belgique.