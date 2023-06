Anthony Blinken a évoqué la question de l’État palestinien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

Après un déplacement à Ryad décrié par les organisations de défense des droits humains, Antony Blinken a discuté par téléphone avec Benjamin Netanyahu de « l’approfondissement de l’intégration d’Israël au Moyen-Orient par la normalisation (des relations) avec les pays de la région », a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller.

Le secrétaire d’État a évoqué « le besoin de tenir les engagements pris lors des rencontres à Aqaba et Charm el-Cheikh afin d’éviter des mesures qui saperaient la perspective d’une solution à deux États », a ajouté le porte-parole, en référence aux discussions ayant eu lieu plus tôt dans l’année en Jordanie et en Egypte, qui ont réuni responsables israéliens, palestiniens et américains.