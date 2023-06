Des températures dépassant la barre des 30 degrés attendues ce vendredi: la phase d’avertissement toujours activée, deux provinces en alerte jaune contre les fortes chaleurs

Dans l’intérieur des terres, les maxima seront compris entre 25 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et jusqu’à 29, voire localement 30 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur est. À la mer, il s’orientera vers le nord-est ou le nord-nord-est, limitant les températures à 23 ou 24 degrés.

La phase d’avertissement sert surtout à informer le grand public ainsi que les professionnels de la santé et des soins aux personnes, pour qu’ils soient particulièrement vigilants et veillent à vérifier les réserves de boisson, la température ambiante à l’intérieur des bâtiments, etc.