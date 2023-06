En pleine nuit, un conducteur fou renverse plusieurs jeunes dans le centre de Mons: il y aurait au moins 7 personnes touchées

Cela s’est produit durant la nuit de jeudi à vendredi dans les rues du centre-ville montois. Une voiture s’est enfoncée dans les rues de Nimy, d’Havré, du Miroir et sur la Grand’Place. Durant sa course folle, le conducteur a renversé plusieurs piétons. Il s’agit d’un groupe de jeunes qui circulait, notamment, à hauteur du cinéma Plaza, dans la rue de Nimy.

« Une personne m’a dit qu’elle s’était fait rouler dessus », raconte Nadia, une riveraine réveillée par les faits, au micro de RTL. « Cela me semblait fou car c’est une rue à sens unique. Je les ai accueillis chez moi et effectivement, une des personnes était habillée tout en blanc et il avait des traces de pneu sur tout son côté. Une autre personne avait également des traces et la troisième était également blessé à la jambe et au bras ».