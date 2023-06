Panique aux Philippines: des milliers de personnes évacuées alors qu’un volcan menace d’entrer en éruption

Le volcan Mayon, situé dans la province orientale d’Albay et connu pour sa forme de cône parfait, crache des cendres et des débris depuis plusieurs jours, selon l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie.

Le volcan est en niveau d’alerte 3, ce qui signifie que « le degré d’agitation est actuellement relativement élevé car il y a du magma dans le cratère et une éruption dangereuse pourrait se produire dans les semaines, voire les jours à venir », précise l’institut.