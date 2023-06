Attaque au couteau à Annecy: le président Emmanuel Macron rend visite aux victimes ainsi qu’à l’homme au sac, les quatres enfants «dans un état stable»

Le président Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont arrivés vendredi dans la matinée à Grenoble où sont hospitalisés trois des quatre enfants blessés la veille, a constaté un journaliste de l’AFP.

«On est dans le temps de l’émotion, on est encore dans le temps des soins pour ces petits enfants, j’invite chacun à faire preuve de dignité dans ces circonstances», a ajouté la cheffe du gouvernement qui s’était rendue la veille à Annecy.

Le chef de l’Etat et son épouse se rendent sur place pour être aux «côtés des victimes et de leurs familles ainsi que de l’ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien», a indiqué l’Elysée.