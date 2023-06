Six opérations de sécurisation à Namur en mai: 171 personnes contrôlées, 24 arrestations, et de larges quantités de drogues saisies

En ce mois de mai, les services de la zone de police Namur Capitale ont mené six actions de sécurisation importantes, dans le haut du centre-ville (quartier de la gare, Square Léopold, rue Rogier, parc Louise Marie) et à Jambes. Ces opérations ont été organisées autour des faits de violence sur la voie publique et sur la vente et la détention de stupéfiants avec l’engagement de chiens formés à la détection de drogue.

116 membres de la zone locale ont été mobilisés, avec le renfort de la police fédérale et un partenariat avec l’Office des Étrangers. 171 personnes ont été contrôlées. Suite à ces contrôles, 12 arrestations judiciaires et 12 autres administratives ont été effectuées. Une somme totale de 1.335 € a été saisie, ainsi que 52,2 grammes de cocaïne, 95,01 grammes de marijuana et 89,5 grammes d’héroïne. 8 GSM et 5 armes prohibées ont également été saisis.