«Based On A True Story»: Kaley Cuco revient (déjà) dans une série… comme le meilleur des bonbons!

C’est enceinte de son premier enfant que la star de « The Big Bang Theory » a tourné cette délicieuse fiction comico-policière qui plaira aux nostalgiques de « Desperate Housewives » et « Dead to me ».

Après « The Flight Attendant » (TF1) qui n’aura pas, selon ses dires, de troisième saison, Kaley Cuoco, 37 ans, poursuit avec succès son après-« The Big Bang Theory » avec une nouvelle série dont la première saison de huit épisodes a été dévoilée ce 8 juin par le service de streaming américain Peacock. Et autant l’annoncer directement : on a ai-mé ! Kaley, qui est aussi productrice exécutive de ce petit délice, y joue Ava Bartlett, une agente immobilière qui n’est pas très motivée par son job, lequel le lui rend bien. Et du côté de son mari Nathan (Chris Messina), ce n’est pas plus brillant : ancien as du tennis qu’il a dû abandonner en professionnel suite à une blessure, il est entraîneur du même sport dans un club huppé de Beverly Hills. Mais quand l’histoire commence, il se voit tout doucement poussé par la sortie par un beau gosse de 25 ans qui lui prend son boulot. Et il se retrouve coach pour des gosses ! Bref, le quotidien de ces époux de longue date n’est pas des plus roses, et on doit y ajouter un problème de WC qu’un sexy plombier, Matt Pierce (Tom Bateman), tente de réparer.

Ce dernier se souvient des exploits passés de Nathan sur les courts et lui fait savoir qu’il aimerait améliorer son frappé de balle jaune avec lui. Ce que Nathan accepte à condition qu’il mette fin gratuitement à tous les pépins de toilette et d’évier de sa maison. Deal accepté ! Les deux hommes ne tardent pas à devenir copains et vont régulièrement jouer aux fléchettes dans un club de Mar Vista. C’est là qu’à sa grande surprise, Nathan se fait allumer par la barmaid Chloe Lake (Natalia Dyer), sur laquelle il retombe quelques soirs plus tard. Mais c’est la dernière fois qu’il la voit car cette nuit-là, elle est sauvagement frappée à mort de 37 coups de couteau par un tueur en série qui n’a rien d’un débutant et est surnommé « l’éventreur de la Westside » (partie Ouest de Los Angeles) par les médias.