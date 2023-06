Scandales au Parlement wallon: «Entre voyages et sursalaires, rien n’a changé!» dénonce le PTB

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Surprise. Ce jeudi, le nouveau Bureau du parlement wallon, né à la suite des scandales qui ont secoué l’institution en décembre dernier, s’est penché sur deux projets de voyage, à huis clos. Étonnant car le parlement avait décidé, en mars dernier, de mieux encadrer ces voyages qui devaient désormais être discutés en public au sein des commissions concernées.

Certes, il ne s’agissait pas d’un voyage à 19.000 € à Dubaï comme celui effectué en novembre 2021 par le président Jean-Claude Marcourt (démissionnaire depuis) et le greffier Frédéric Janssens (suspendu depuis). Mais sur le principe, cette façon d’agir ne passe pas auprès de l’opposition PTB, désormais représentée au sein du Bureau. « On va déposer un texte pour préciser que tout voyage à l’étranger doit être examiné en public, en commission », annonce Germain Mugemangango, chef de groupe du PTB au parlement wallon. « Je constate que derrière les belles déclarations, on agit déjà avec des exceptions ».