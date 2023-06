«The Floor»: c’est quoi cet énième jeu que va animer Cyril Féraud sur France 2?

Cyril Féraud ne pourra désormais plus le cacher : c’est le chouchou auprès de la direction de France Télévisions. Après « Slam », « Duels en famille », « 100% Logique », « La carte aux trésors », « Le Quiz des Champions » ou encore « Le Grand Concours des régions », sans oublier son personnage de Cyril Gossbo dans « Fort Boyard », Cyril Féraud ne pourra pas se plaindre de ne pas avoir de travail.

Il faut dire que l’animateur est extrêmement populaire, tant chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Et c’est encore une fois à lui que Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des Antennes et des Programmes de France Télévisions, a fait appel pour un tout nouveau jeu, « The Floor » : « « Cyril reviendra à la rentrée avec ses succès Le Quiz des Champions et 100 % Logique et sera aussi à la tête de l’adaptation française de The Floor, le nouveau jeu crée par John de Mol », a-t-il révélé à Télé-Loisirs.