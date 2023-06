Voici à quoi sert le gros robot que vous risquez de croiser dans votre magasin Colruyt prochainement

Des nouvelles technologies sont constamment développées et testées chez Colruyt. Au cours du mois dernier, des nouveautés ont été testées afin d’assurer un réassort optimal dans les rayons, mais aussi de compter le nombre de clients qui entrent dans le magasin ou encore mesurer le degré d’affluence aux caisses. Toutes ces nouvelles technologies devraient permettre une amélioration du service à la clientèle et permettre aux employés de gérer leur temps de manière plus efficace.

Colruyt

Cette technologie est également en test au niveau des caisses, afin d’adapter le nombre de collaborateurs présents en fonction de l’affluence. « Pour nos clients, un passage en caisse rapide et efficace est essentiel. Personne n’aime attendre à la caisse. Nous testons actuellement ces compteurs de personnes dans notre magasin à Hal », explique Virginie Vandenperre, responsable des services de vente et de la promotion chez Colruyt.

« De nombreux avantages »

Une autre technologie, qui permettra d’assurer un réassort constant et optimal des rayons est également en phase de test. Elle est développée de A à Z par l’équipe chargée de l’innovation chez Colruyt Group.

Autre nouveauté : le shelf scanner, une caméra qui scanne les rayons et assure un suivi de l’état des rayons. Cela permettra d’optimiser les livraisons en magasin et d’analyser l’emplacement approprié des produits en rayons. Tout cela à nouveau développé au sein de Colruyt même. Et cette technologie est d’autant plus avantageuse pour le consommateur également, puisque les produits sont recommandés et livrés en magasin à temps, ce qui garantit un rayon bien approvisionné.