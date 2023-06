5 x 4 tickets* pour l’Ecopark Adventures Tournai à gagner

« Installé à Tournai, l'Ecopark Adventures est l'endroit idéal pour faire de l'accrobranche en Belgique. En famille, entre amis ou en groupe, les visiteurs trouveront forcément leur bonheur dans les 10 parcours aventure, accessibles en illimité et à partir de 5 ans. Parmi les attractions, les visiteurs pourront emprunter la plus grande tyrolienne de Belgique (330m) qui traverse le lac d'Orient ! Découvrez également l’Ecopark Legends composé d'immenses filets sur lesquels petits et grands peuvent marcher, courir ou sauter librement, comme sur des trampolines ».