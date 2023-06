Michael Schumacher: les nouvelles confidences de son ancien coéquipier...

Après avoir quitté la Scuderia en 2006, Schumacher a fait son retour en F1 alors qu’il était âgé de plus de 40 ans. Pendant trois ans, le septuple champion du monde a tenté tant bien que mal de revivre ses années de gloire, mais cela s’est avéré très compliqué. Et son coéquipier Nico Rosberg s’en souvient. Il a comparé le parcours de Fernando Alonso, toujours en course à l’âge de 41 ans, à celui de Schumi.

« J’aime vraiment l’histoire du retour d’Alonso. Il vise sa 33ème victoire, c’est l’un des plus grands de tous les temps », confie Nico Rosberg dans les colonnes du Mirror. « Il est sur le point d’avoir 42 ans et je sais ce que cela signifie car Michael Schumacher était mon coéquipier quand il avait plus de 40 ans. Je me souviens que Michael était encore très rapide sur un tour et même en course, mais il avait juste un peu plus de mal à s’adapter », ajoute son ancien coéquipier.