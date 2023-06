Vous partez dans l’un de ces pays pour les vacances? Faites attention à ce que vous emportez dans votre valise, vous risquez jusqu’à 1.600€ d’amende, voire bien pire…

Si vous aimez vous octroyer un plaisir supplémentaire pendant vos vacances et que vous désirez emporter avec vous des objets sexuels tels que des vibromasseurs, vérifiez si cela est autorisé dans le pays dans lequel vous vous rendez. Dans certains cas, vous risquez même une peine de prison !

Selon les informations de HLN, plusieurs destinations sont concernées. En Inde par exemple, les objets sexuels ne sont pas explicitement interdits, mais les exposer ou faire des photos avec est considéré comme obscène. Il y a donc des chances qu’on vous le confisque à la douane.

« En Malaisie aussi, les jouets sexuels sont considérés comme des objets obscènes », explique Pascal Nelissen Grade, avocat spécialisé en voyages, à nos confrères. Si vous vous faites prendre dans ce pays, vous risquez une lourde amende, voire carrément une peine de prison.

En Thaïlande, être en possession d’un jouet sexuel est totalement illégal. « Si vous êtes pris, vous pouvez être condamné à une amende d’environ 1.600 euros et même risquer une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans », explique encore l’avocat.

« Une chance qu’on vous renvoie chez vous »

En Arabie Saoudite aussi, il y a une interdiction. « Les peines vont de l’exil temporaire pour les étrangers à l’emprisonnement et même aux coups de fouet », assure Pascal Nelissen Grade.

Aux Maldives, destination très prisée par les jeunes couples, les jouets sexuels sont considérés comme de la pornographie et y sont également interdits. « Il n’y a pas d’amende ni de peine de prison, mais les jouets sont confisqués. Il y a même une chance qu’on vous renvoie chez vous », ajoute l’avocat.

Si vous partez au Vietnam, vous ne pourrez pas non plus emporter vos jouets.

Et plus étonnant encore, aux États-Unis aussi, il faut être prudent avec les jouets sexuels : « La vente de produits érotiques est illégale dans l’État américain de l’Alabama, mais en principe, vous pouvez emporter vos jouets avec vous, mais si vous ne voulez pas risquer une lourde amende ou une peine de prison, il ne devrait pas y en avoir plus de cinq dans votre valise », conclut Pascal Nelissen Grade.

Les vacanciers amateurs d’objets sexuels sont donc prévenus !