Un premier renfort pour le Bayern: les Bavarois enrôlent Konrad Laimer, en fin de contrat à Leipzig

Après avoir débuté sa saison au Red Bull Salzbourg en 2014, Konrad Laimer était passé au RB Leipzig, en 2017, après avoir glané trois titres de champion d’Autriche et deux Coupes d’Autriche. Avec Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2020 et de l’Europa League en 2022, le milieu de terrain a remporté les deux dernières éditions de la Coupe d’Allemagne. Cette saison, le RB Leipzig a terminé 3e du championnat derrière le Bayern et Dortmund.

« C’est un rêve qui se réalise », déclare dans un communiqué du Bayern Konrad Laimer, qui va évoluer pour la première fois dans un club n’étant pas lié à Red Bull. « Le Bayern est un des plus grands clubs au monde et vise toujours les objectifs les plus hauts, tout comme moi. Je suis au bon endroit ici. Je suis capable de me donner à 100 % et c’est ce que je ferai à chaque entraînement dès le premier jour. J’ai hâte d’y être ».