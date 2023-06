Test – «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»: on reprend les mêmes et on fait encore mieux

Véritable carton de la Nintendo Switch, Zelda Breath of the Wild (BOTW) avait déjà conquis un très large public lors de son passage de la Wii U -le titre était initialement sorti sur cette plateforme en 2017- à la nouvelle console de la firme nippone. Le jeu frôlait déjà la perfection avec son concept novateur de monde libre avec un seul objectif à accomplir quand on veut. Le contenu était déjà énorme et on voyait mal comment Nintendo pouvait faire mieux. Autant l’annoncer tout de suite, le pari est réussi haut la main. « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » est un nouvel opus qui coche toutes les cases pour un nouveau succès.

Plusieurs années après les événements de BOTW, la princesse Zelda et Link sont en pleine exploration de catacombes sous le château d’Hyrule. Via des inscriptions sur les parois, on apprend l’existence d’une civilisation ancienne appelée Soneau. S’ensuit la découverte d’une momie aux airs de Ganondorf. Elle se réveille, la princesse est emmenée dans l’effondrement du sol et Link se fait arracher le bras. Un esprit Soneau sauve le guerrier et lui offre son bras en remplacement. Touché par la force maléfique de la momie, Link perd la plupart de ses cœurs, ainsi que tous ses pouvoirs et l’épée légendaire. Ou comment tout recommencer de zéro avec l’habituel objectif : sauver la princesse qui a disparu.