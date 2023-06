Le Golf : lancer les pronostics pour bien parier en ligne Le golf est un sport qui suscite un intérêt croissant. Dans le monde des paris sportifs, il est très populaire car il offre des possibilités de paris qui n'existent pas ailleurs.

Dans cet article, vous découvrirez tout ce que vous devez savoir sur le pronostic golf.

Quelles sont les origines du golf ?

Le golf est une activité en plein air. Il faut de la précision et une technicité particulière pour jouer un parcours.

L'objectif est de réaliser le parcours avec le minimum de coups !

Le golf a ses racines dans le jeu de mail. Il a été importé des Pays-Bas sous le nom de "golf" au XIIIe siècle. En 1754, le golf a été officiellement reconnu en Écosse par le Royal & Ancient Golf Club de Saint Andrews.

Le golf a gagné en popularité au. Cette hausse était due à l'arrivée de professionnels et de clubs privés en Écosse et en Angleterre.

L'Open britannique a été organisé pour la première fois par des professionnels en 1860.

Le golf est apparu aux Jeux olympiques à la fin du 19e siècle. Il a ensuite été absent durant une longue période. Il a fait son retour aux Jeux de Rio en 2016.

Durant les deux guerres mondiales, le golf a connu un essor conséquent. Cela a généré une nouvelle hiérarchie mondiale et a donné l'opportunité à de nouveaux pays d'y prendre part. La mondialisation s'est intensifiée à la fin du XXe siècle et en 2010, il y avait environ 82 millions de golfeurs. En 2009, le golf a été réintégré au programme des Jeux olympiques.

Quelles sont les principales compétitions de golf dans le monde ?

Des compétitions de golf de qualité sont organisées partout dans le monde tels que :

Les circuits professionnels comme le PGA Tour et le PGA European Tour représentent les plus grands circuits de golf professionnel masculin et féminin, respectivement, avec des tournois à travers le monde et en particulier en France.

Deux compétitions du PGA European Tour se déroulent en France, dont l'une des plus anciennes. La LPGA Tour (Ladies Professional Golf Association) est le circuit américain le plus médiatisé et le plus doué pour les meilleures joueuses.

En Europe, des compétitions de golf féminines ont lieu sur la Ladies European Tour. Le calendrier de cette compétition inclut deux étapes sur le territoire français. Elle comprend également plusieurs tournois hors d'Europe.

Les compétitions individuelles de golf sont reconnues par des organisations de golf internationales, offrant des opportunités pour les hommes et les femmes.

Le British Open est le seul à être reconnu par les deux circuits et le golf a été ré-introduit aux Jeux Olympiques après une absence de plus d'un siècle.

Les compétitions par équipe sont mises en place par des entités connues, et la Ryder Cup est reconnue pour être l'une des plus importantes.

En 1973, pour contrer l'emprise américaine, des joueurs irlandais ont été ajoutés à l'équipe britannique, puis des joueurs de toute l'Europe en 1979.

Tous les deux ans, une rencontre sportive mondiale de golf a lieu. Elle se déroule sur des terrains américains et européens.

La Solheim Cup est une compétition féminine qui a commencé en 1990. La President's Cup réunit les meilleurs golfeurs américains et les autres du monde (hors Européens). Ces deux compétitions se produisent alternativement avec la Ryder Cup depuis 1994.

Quels sont les différents types de paris de golf ?

Parier en ligne sur le golf nécessite une grande réflexion et une technique précise et qui dépasse les capacités physiques d'un joueur. La complexité de pronostiquer sur le golf offre une variété de possibilités de paris tels que :

● Misez sur le vainqueur en prenant un pari populaire et facile sur le jeu de golf. Déterminez le golfeur qui remportera la victoire selon vos estimations.

● Les paris de golf « Versus the Field Odds » offrent une alternative aux paris sur le favori. Ces paris s'adressent aux joueurs qui croient qu'un autre golfeur peut surpasser le favori.

● Une opportunité s'offre à vous si vous avez des idées sur comment les golfeurs vont se comporter lors d'une partie. Vous choisissez deux joueurs pour leur confrontation et vous pariez sur le meilleur des deux. Des matchs individuels sont disponibles pour chaque tour ainsi que pour l'ensemble du tournoi.

● Prédire l'avenir. L'anticipation de l'avenir est courante dans de nombreuses activités sportives. On peut prédire la chance de succès d'un joueur de golf dans un tournoi particulier. Par exemple, la FedEx Cup, la Ryder Cup, l'US Open ou le PGA Tour.

● Le prop-betting est une forme de pari qui se fait sur l'occurrence d'une situation donnée pendant un match ou un tour. Il est considéré comme amusant et inhabituel et offre à tous une expérience divertissante.

● La chance est le seul facteur qui détermine le résultat, pas de compétences nécessaires..

● Les paris en direct sont à la mode. Ils offrent la possibilité de parier en temps réel. Les décisions sont basées sur les performances des joueurs et les événements qui se déroulent pendant un tournoi.

Les parieurs peuvent donc réagir aux résultats en temps réel et parier sur les résultats qu'ils anticipent pour les trous suivants.

Où lancer les paris en ligne sur le golf ?

Il est souvent complexe de dénicher le site de paris sportifs optimal pour les paris sur le golf. Il y a plusieurs critères à évaluer, comme les avantages, les différentes possibilités de paris et les méthodes de paiement.

