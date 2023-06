«Je ne peux pas imaginer une vie sans toi»: les adieux déchirants de Kyara à son compagnon Pieter (36), décédé avec son ami dans un terrible accident sur l’E40

Lire aussi Destins brisés sur la E40: «Nous avions tellement envie d’avoir des enfants ensemble»

« Avec lui, j’ai vu et expérimenté de nombreux endroits et choses pour la première fois. Des choses que je n’aurais jamais faites spontanément moi-même », confie tristement Kyara. Aux funérailles, la jeune femme a pris la parole pour rendre hommage à Pieter. « Il voulait que je sois heureuse avant tout. Quand il revenait d’une promenade avec notre chien Wilfriedje, lui aussi en deuil, il apportait parfois un pot de glace, que nous mangions ensemble. Ces petites choses vont tellement me manquer », confie Kyara.