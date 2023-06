Pari sportif : parier sur le snooker en ligne

Un jeu de billard transformé en snooker par un officier britannique en Inde a généré une grande popularité et un intérêt croissant ! Certaines billes de couleur ont été ajoutées, ce qui a contribué à sa popularité. Les pronostics sur le snooker sont devenus très populaires depuis sa création.

Dans cet article vous pouvez retrouver :

L'histoire du snooker

Comment parier en ligne au snooker ?

Quels types de paris existent au snooker ?

Comment bien pronostiquer sur le snooker en ligne ?

Sur quel site lancer les paris sur le snooker ?

L'histoire du snooker

C'est au début du XXe siècle que le snooker était très populaire en Angleterre. En 1927, Joe Davis, une légende du jeu, a fondé un championnat du monde dédié aux professionnels.

Pendant les années 30, le snooker s'est répandu et est devenu le jeu de billard le plus populaire. En 1940, les frères Davis ont disputé la finale du championnat du monde. Joe a remporté le match à la manche décisive (37-36). Cet événement est historique.

C'était la première fois que deux frères s'affrontaient dans une compétition de ce niveau. Davis a dominé le championnat mondial professionnel pendant 14 ans, jusqu'à sa retraite en 1946. La compétition continue de se tenir chaque année et Davis et Pulman s'imposent respectivement 8 fois.

Williams est devenu le meilleur constructeur de breaks en 1965 avec 142 points. Davis détient toujours le record avec un score de 147 points en 1955. Aujourd'hui le snooker est une grande table de jeux présente dans de nombreux établissements physiques et virtuels.

Comment parier en ligne au snooker ?

Ce jeu passionnant comprend 21 billes de couleurs différentes. Certaines billes valent plus de points que d'autres. Ces caractéristiques ont conduit à des tournois professionnels incroyables qui ont marqué l'histoire du snooker.

La saison snooker est marquée par le Championnat du monde, le "Big Three" et les Masters. Pour participer à ces évènements, les joueurs professionnels doivent se qualifier et obtenir une des 128 places disponibles sur le World Snooker Tour. Cette performance leur permettra de s'illustrer et de décrocher de plus grands gains.

Le circuit des compétitions se base principalement sur un tirage au sort pour répartir les joueurs concurrents, comme dans d'autres sports.

Une fois cela fait, les joueurs s'affrontent dans des matchs d'élimination directe jusqu'à ce que le vainqueur soit déclaré champion. Les tirages au sort offrent aux parieurs l'opportunité de développer des stratégies de paris à long terme.

Évitez les paris sur le snooker lors des grands tournois. En particulier, évitez-les lors des championnats du monde. Car très peu d'outsiders sont victorieux.

Rechercher des conditions favorables :

- Tirage au sort

- Formes des joueurs

- Chances de rencontrer des adversaires peu forts

- Situations déséquilibrées

Ces conditions pourraient donner la chance à un joueur moins réputé de remporter le tournoi.

Quels types de paris existent au snooker ?

Le snooker est très populaire pour les paris en raison de sa simplicité. Avec seulement deux issues possibles pour chaque match, les parieurs peuvent aisément miser sur un gagnant. Sa nature prenant du temps est également bénéfique pour les paris combinés.

Vous pouvez miser en ligne sur trois types de paris dans le snooker :

- Le vainqueur d'un tournoi, prédit par le tirage au sort.

- Le gagnant de la première manche d'un match.

- Le pari sur les manches à plusieurs parties.

Comment bien pronostiquer sur le snooker en ligne ?

Il est essentiel de connaître les joueurs et leurs performances. Des informations à jour sur leurs conditions physiques et mentales peuvent être obtenues sur les réseaux sociaux. Les buts personnels des participants peuvent influencer leurs performances, et leur bien-être mental est particulièrement déterminant tels que :

● Comprendre comment évaluer la forme physique, le jeu et la préparation d'un joueur de snooker particulier est essentiel. Ce sport nécessite une grande concentration et un calme absolu.

● Il faut aussi prendre en compte les rumeurs concernant une mauvaise hygiène de vie ou des problèmes familiaux. De plus, les joueurs peuvent être blessés, souvent au dos. Avoir ces informations peut être crucial pour votre prise de décision parisienne.

● Il est important de se préparer à des surprises, car elles sont fréquentes dans ce sport. Les facteurs qui contribuent à cela sont multiples et peuvent être imprévisibles. Ceci est particulièrement vrai dans les tournois de moindre importance où l'on peut voir des scénarios inattendus.

● Les résultats les plus inattendus se produisent au début de la saison. Cela est dû au fait que les joueurs sont encore en mode vacances et que leur condition physique n'est pas optimale. Les parieurs avertis savent comment utiliser cette information à leur avantage. La saisonnalité est donc très importante

● Il est essentiel de bien analyser les tournois, cela peut être très utile si l'on souhaite miser sur le vainqueur.

Sur quel site lancer les paris sur le snooker ?

Circus Sport offre de nombreuses possibilités de paris sportifs. Les sports couverts incluent le snooker, le football, le tennis, le basketball, le rugby et le cyclisme. Au snooker, vous pouvez parier sur le vainqueur ou le nombre de frames d'un match.

Avec Circus Sport , il est possible de parier en direct sur les matchs de snooker. Cela permet de bénéficier des cotes en direct. Cela donne la possibilité de placer des paris plus judicieux.