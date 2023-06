Une personne évacuée vers l’hôpital à la suite d’un incendie à Woluwe-Saint-Lambert

L’alarme incendie de l’immeuble s’est déclenchée et, lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, plusieurs habitants avaient déjà pu évacuer par leurs propres moyens et se mettre en sécurité.

L’habitant était endormi...

«Nos hommes ont vu des flammes derrière une fenêtre au cinquième étage et se sont immédiatement rendus dans cet appartement», a déclaré le porte-parole. «Ils ont forcé l’entrée de l’appartement et y ont trouvé un habitant endormi. Cette personne a été immédiatement évacuée et conduite à l’hôpital par précaution.»