La première édition de «Proud in Anderlecht», un événement LGBTQIA+, bientôt lancée

Il y a tout juste un an, la commune d'Anderlecht s'engageait résolument dans la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+ en lançant son plan d'actions. Depuis lors, des campagnes de sensibilisation ont été mises en place, tant pour le grand public que pour les jeunes. Cette année, Anderlecht franchit une nouvelle étape en organisant « Proud in Anderlecht ». Cet événement aura lieu le 17 juin et marque un tournant pour la commune. Anderlecht se positionne ainsi en faveur de l'inclusivité et de la visibilité LGBTQIA+.

Un partenariat local Cet événement est le fruit d'une collaboration étroite entre la Commune et de nombreux partenaires locaux. Parmi eux, Vulcana, la Rainbow House, le collectif Bad Show et l'Escale du Nord, qui ont tous contribué à l'organisation de l'événement. Cette dimension partenariale témoigne d'un véritable travail de concertation et de co-construction. Au programme : ateliers, maquillage Drag, Queer market, open mic, drag show, … retrouvez la programmation complète ici .

« Cet événement symbolise notre engagement clair en faveur de l'égalité des droits et la reconnaissance de la diversité au sein de notre commune », se réjouit Jérémie Drouart, échevin de l’Égalité des chances. « C’est le prolongement naturel et symbolique des actions de sensibilisation que nous menons au quotidien. J'invite tous les Anderlechtois et Anderlechtoise et plus largement toute personne à se joindre à nous pour célébrer la fierté et l'amour sous toutes leurs formes. »