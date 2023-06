Ursula Von der Leyen ouvre la porte à une loi moins stricte sur la restauration de la nature

En assouplissant la loi sur un certain nombre de points cruciaux, la Commission semble vouloir répondre aux critiques et aux inquiétudes d'un certain nombre d'Etats membres et de régions telles que la Flandre. Le Premier ministre Alexander De Croo semble lui aussi prendre son mal en patience.

de videos

Le débat sur la loi européenne sur la restauration de la nature - la loi par laquelle l'UE souhaite mieux protéger les zones naturelles et enrayer le déclin de la biodiversité - s'est fortement envenimé ces dernières semaines. À l'instar d'un certain nombre de pays européens, le gouvernement flamand était préoccupé par l'impact potentiel de la loi. Le gouvernement Jambon craignait notamment un impact économique négatif des mesures dans une région densément peuplée et fortement industrialisée comme la Flandre. Récemment, le Premier ministre Alexander De Croo a relancé la discussion en plaidant - contre l'avis des socialistes et des verts de son gouvernement - en faveur d'une "pause".