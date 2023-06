Isabelle Wallet et Bernard Delaisse, un nouveau binôme à la tête de l’ASBL IDEF en Basse-Sambre

Après avoir étudié le droit et les sciences du travail, Isabelle Wallet a travaillé dans le domaine de la santé publique, notamment au sein du CHRSM. Bernard Delaisse a lui aussi un long parcours dans le secteur de la santé. Licencié en sciences hospitalières et en management public, il a travaillé en tant qu’infirmier puis dans divers postes de direction au sein de plusieurs hôpitaux (Jumet, Châtelet, Auvelais). Il a achevé sa carrière en tant que directeur du site Sambre du CHRSM et reste un pensionné très actif.

Les principaux objectifs de ce nouveau binôme seront de poursuivre les projets et collaborations mis en place ces dernières années, trouver des sources de financement pour consolider la stabilité financière de l’ASBL. Il s’agira également de renforcer davantage les liens entre les deux départements de l’IDEF : le pôle « Petite enfance et famille », basé à Auvelais, et le pôle « Santé et environnement », établi à Bambois.