On y est: MétéoBelgique lance son alerte canicule, le mercure dépassera les 30 degrés jusqu’à lundi!

L’alerte jaune signifie ceci : « On prévoit plusieurs journées au cours desquelles des températures supérieures aux normales rendront la situation difficile pour les personnes les plus exposées ou sensibles ».

La quasi-totalité du pays va souffrir de la chaleur pendant les jours qui viennent. Pour parler de canicule, il faut des températures supérieures à 25 degrés sur 5 jours ainsi que 3 jours consécutifs au-dessus des 30 degrés. Les prévisions se précisent et une alerte jaune canicule a été lancée par le site MétéoBelgique ce jeudi.

Les 30 degrés seront déjà atteints ce vendredi. Samedi, il fera jusqu’à 31 degrés par endroits. Dimanche et lundi aussi. Quatre jours consécutifs au-dessus des 30 degrés.

Sur son site, MétéoBelgique donne également quelques indications quant aux précautions à prendre en cas de canicule :

➜ Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

➜ Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais.

➜ Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains.

➜ Buvez beaucoup d’eau (personnes âgées : 1.5L d’eau par jour) et mangez normalement.

➜ Essayez si possible de ne pas sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h). De plus, les concentrations d’ozone sont généralement inférieures de 50 % à l’intérieur des bâtiments.

➜ Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

➜ Limitez vos activités physiques et sportives.

➜ N’hésitez pas à appeler le médecin, la famille… au moindre malaise

Attention aussi à l’indice UV

Sur le site de l’IRM, l’indice UV est très élevé et vous risquez des coups de soleil rapides.

La figure ci-dessus montre l’indice UV maximum attendu sous un ciel sans nuage pour Uccle pour les 10 prochains jours.

L’Indice UV indique l’intensité du rayonnement UV et donne une mesure de la vitesse à laquelle une peau non protégée serait brûlée. La table donne un élément de comparaison en cas d’exposition au soleil.