Bonne nouvelle pour les fans de Disneyland Paris: une grande nouveauté débarque dès le 15 juillet! (photo)

Disneyland Paris annonce le lancement prochain de son nouveau spectacle quotidien original, » TOGETHER : Une Aventure Musicale Pixar ». Prévu dès le 15 juillet 2023, ce spectacle exclusif à Disneyland Paris mettra en scène des personnages emblématiques des mondes Pixar. Voici le communiqué. de videos Arnaud Feredj et Matthieu Robin, metteurs en scène à Disneyland Paris, ont apporté leur vision artistique audacieuse à ce projet pour créer un spectacle totalement immersif, surprenant et émouvant. « TOGETHER : une Aventure Musicale Pixar » a été imaginé comme une expérience sensorielle à plusieurs niveaux, stimulant les sens des visiteurs grâce notamment à de la musique live, des technologies visuelles, des diffusions de gouttelettes d’eau et d’odeurs, brouillant ainsi la frontière entre le rêve et la réalité.

Des décors mobiles grandeur nature de 6,2 mètres de haut et 30 mètres de large aux écrans LED de 453m² s'étendant du sol au plafond, cette scène de 650m² est la plus immersive jamais créée à Disneyland Paris, indique le communiqué.

Le spectacle est empreint de poésie et de créativité, en partie grâce à des mises en lumières innovantes – 200 projecteurs subliment le mouvement et la musique, permettant une fusion parfaite de la surface et des artistes sur scène – ou à la vue aérienne des danseurs qui donne l’illusion d’un kaléidoscope géant.

Ce nouveau spectacle quotidien témoigne du talent des équipes artistiques et techniques des Cast Members de Disneyland Paris : costumiers, marionnettistes, danseurs, musiciens, accessoiristes, éclairagistes, techniciens des effets spéciaux, ingénieurs, et bien d’autres encore. Des collaborations entre talents internes et externes Ils ont également travaillé aux côtés des Studios d’Animation Pixar et de talents externes de renom tels que Romain Rachline-Borgeaud, chorégraphe, danseur de claquettes, fondateur de la RB Dance Company et finaliste de La France a un Incroyable Talent, Céline & Cain Kitsaïs, chorégraphes pluridisciplinaires et créateurs du duo « Le Labo », ou encore Anne Gravoin, violoniste de formation et productrice exécutive en charge de la sélection des musiciens de l’ensemble. Ces collaborations fructueuses entre talents créatifs internes et externes ont donné naissance à un spectacle puissant avec une signature typiquement française. Plusieurs partenaires et fournisseurs, sélectionnés pour leur expertise et leur excellence dans leurs domaines, ont également contribué à donner vie au spectacle. La musique joue un rôle majeur dans le spectacle. Lors de chaque représentation, des musiciens rendront hommage à la beauté intemporelle des bandes originales les plus mémorables de Pixar, tout en interprétant une partition originale. Le mélange d’un ensemble musical en direct et d’une bande-son enregistrée avec 54 musiciens dans les studios de Nashville invitera les spectateurs à prendre part à un véritable voyage émotionnel. Ce projet de grande envergure – qui a impliqué plus de 30 corps de métiers différents – démontre une fois de plus l’excellence et la volonté de Disneyland Paris d’offrir des divertissements inoubliables au public, consolidant ainsi sa position de leader du divertissement en Europe.