D1A | Vous désirez suivre l’AS Eupen au stade? Voici tout ce qu’il y a à savoir

L'abonnement est de loin la possibilité la plus avantageuse et la plus confortable pour vivre en direct les 18 ou 20 matchs Stade du Kehrweg. Le ticket de saison pour une place assise ou debout dans la tribune T2 coûte 187 euros pour les adultes. Cela correspond à un montant d'environ 10€ par match et représente une économie de 6€ par match par rapport au ticktet journalier (16€ en ligne).

Un package complet

L'abonnement offre au supporter la possibilité d'assister à tous les matchs des Pandas depuis sa place préférée, sans attente lors de la réservation des tickets et à l'entrée du stade. Ce confort et le prix ne sont pas les seuls avantages d'un abonnement. Sous le slogan "KAS Eupen #Affaire de cœur", l'abonnement crée une proximité et un lien particulier entre la KAS Eupen et les plus fidèles de ses supporters via la newsletter destinée aux abonnés et des prestations encore plus étendues cette saison.