Bruxelles Mobilité effectuera des travaux en juin, juillet et août dans deux tunnels de la capitale

Des analyses et inspections réalisées dans les tunnels Bailli et Vleurgat indiquent un problème de corrosion au niveau des têtes d’ancrage des câbles de précontrainte des toitures de ces tunnels.

Pendant la phase de chantier, le trafic restera possible dans chaque sens de circulation mais que des congestions sont possibles à certains moments et endroits. Bruxelles Mobilité conseille donc aux automobilistes en transit de changer d’itinéraire. De nombreuses mesures d'accompagnement seront prises afin de maximiser la fluidité du trafic local (voiture, vélos, piétons) et pour assurer la sécurité de tous. Ceci via des aménagements temporaires, la modification des phases de feux,...