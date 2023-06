Il tente de tuer de plusieurs coups de couteau son rival amoureux sur la place de l’Yser à Liège

Lundi dernier, en début de soirée, un homme de 32 ans rencontre par hasard sur la place de l’Yser à Liège un ami de 39 ans. Ils se disputent à propos d’une future conquête féminine et à un moment donné, le plus jeune sort un couteau et frappe son ami de plusieurs coups, notamment à la cuisse, avant de prendre la fuite. Les secours sont appelés et la victime est transportée à l’hôpital. Elle souffre de 10 jours d’incapacité de travail.

Et ce jeudi matin, les policiers liégeois tombent par hasard sur le jeune homme de 32 ans qui était signalé recherché et qui était déjà connu de la justice liégeoise. Ils l’ont interpellé et il a été déféré ce vendredi matin au parquet de Liège. Il reconnaît une partie des faits. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.