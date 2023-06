Bruxelles Mobilité renforce la toiture des tunnels Bailli et Vleurgat : le chantier débute ce 15 juin

Des analyses et inspections réalisées dans les tunnels Bailli et Vleurgat indiquent un problème de corrosion au niveau des têtes d’ancrage des câbles de précontrainte des toitures de ces tunnels. Bruxelles Mobilité ne veut prendre aucun risque et prévoit une intervention pour placer un étançonnement dans ces tunnels pour renforcer leur toiture depuis l'intérieur.

Cette solution a le désavantage de limiter par la suite la capacité de ces tunnels à une bande dans chaque sens de circulation (au lieu de deux). Il n’y a hélas pas d’autre option rapide et simple à mettre en oeuvre. Le chantier démarre ce 15 juin