A 40 ans, Laurence change de vie et ouvre un salon de toilettage à Epinois: «En m’occupant des chiens, j’ai éprouvé le calme et le bien-être auxquels j’aspirais»

Grande, blonde, les yeux bleus… On imagine bien Laurence faire carrière dans le mannequinat. « J’ai effectivement posé et défilé à 17 ans tout en poursuivant une formation d’esthéticienne. Mais j’ai rapidement été déçue par ce milieu » explique la jeune femme. « Trop superficiel et hypocrite. J’étais fondamentalement timide et réservée et je n’avais pas confiance en moi. Les gens ont tendance à en profiter… ».

Laurence a eu l'audace de changer de vie. - DR

Laurence se tourne alors vers le métier d’éducatrice. Elle est à la recherche d’authenticité, d’équilibre. Sensible, elle avoue que l’être humain la déçoit souvent. Et pourtant, elle va se battre afin de se forger une vie épanouissante. La naissance de sa fille Lana, il y a 6 ans, va lui donner la force de repartir à zéro. Le fait de promener les chiens de la SPA la conforte dans son choix de s’occuper dans le futur des animaux et principalement des toutous. « Ils vous acceptent comme vous êtes, ne vous trahissent pas et vous donnent énormément d’affection ».

Une télé pour les toutous

Laurence poursuit son cheminement et fait le grand saut : elle décide d’ouvrir un salon de toilettage pour animaux. Mais tout reste à faire : se former et aussi, changer de maison. Car son appartement à Péronnes n’est pas adapté à cette future activité.

Un salon flambant neuf qui a nécessité de gros investissements - DR

« J’ai eu la chance d’être initiée au métier par Valentine de Coune, la patronne de « La Bande à Toutou » installée rue de Brouckère à La Louvière.