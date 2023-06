La remorque d’un camion de livraison percute une façade à Anderlecht (photos)

Heureusement, l’accident n’a pas fait de blessé et la structure du bâtiment est intacte. « Le vérin de la remorque a cédé sous le poids du chargement et a provoqué ainsi le déséquilibre de la remorque », explique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers bruxellois. « Le camion a été vidé par nos soins, avec notre clark, pour alléger la remorque afin de la soulever plus facilement avec notre grue. »

Siamu Bruxelles

Par « chance », le camion était arrivé à l’adresse de livraison. La cargaison a donc pu être immédiatement prise en charge par les clients.