La sélection des Belgian Cats dévoilée: voici les douze joueuses qui représenteront nos couleurs à l’Euro de basket féminin

Hind Ben Abdelkader, blessée, est forfait, a communiqué vendredi la fédération belge de basket. Blessée au genou depuis les demi-finales des playoffs du championnat de France avec son club de Villeneuve d’Ascq, coaché d’ailleurs par Rachid Méziane, la meneuse bruxelloise, 27 ans, ne sera pas suffisamment rétablie pour disputer le championnat d’Europe, en accord avec le staff médical.

La joueuse de l’année en Belgique et espoir belge de la défunte saison, Nastja Claessens, 18 ans, ne figure pas non plus dans la sélection, gênée depuis la fin de saison par une blessure musculaire.