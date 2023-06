Conducteur fou à Mons: un suspect d’une quarantaine d’années a été arrêté

Le suspect est un homme âgé d’une quarantaine d’années, un individu qui roulait avec une plaque française immatriculée dans le 59. L’homme a déjà été auditionné une première fois et doit encore être entendu par les enquêteurs avant de passer devant le juge d’instruction. Pour rappel, dans la nuit de jeudi à vendredi, une voiture s’est enfoncée dans les rues de Nimy, d’Havré, du Miroir et sur la Grand’Place. Durant sa course folle, le conducteur a renversé plusieurs piétons. Il s’agit d’un groupe de jeunes qui circulait, notamment, à hauteur du cinéma Plaza, dans la rue de Nimy.

D’après nos informations, le dernier bilan fait état de 6 blessés dont deux plus graves, notamment une jeune femme touchée en haut de la rue de Nimy.