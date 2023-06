Les vacances de plusieurs familles «ruinées» par un vol Ryanair: «C’est juste un désastre, on attendait ces dix jours avec impatience et c’est gâché»

Alors qu’ils partaient en vacances pour prendre du bon temps et se relaxer, Jaymeleigh McCarroll, son mari Will et leur fils Walker âgé de six ans ont été victimes d’une grosse mésaventure avec Ryanair. de videos La famille a affirmé que Ryanair avait « gâché » ses vacances après que les bagages ont été laissés au Royaume-Uni. Jaymeleigh, son mari et son fils devaient décoller pour Barcelone depuis l’aéroport de Manchester le 4 juin dernier, mais il y a eu un souci avec leurs bagages.

Quand ils sont arrivés à l’aéroport, Jaymeleigh, sa famille et un couple d’amis ainsi que leurs trois enfants ont été confrontés à d’énormes files d’attente, causées par une défaillance au niveau d’un tapis à bagages. Craignant de rater leur vol, les vacanciers ont laissé leurs bagages, le personnel leur ayant affirmé qu’ils seraient chargés sur le prochain vol à destination de Barcelone, si jamais ils ne pouvaient pas l’être.

Une fois à bord, les choses ne se sont pas améliorées, puisque le vol a pris une heure de retard. Mais cela les arrangeait, car ils se sont dit que leurs bagages ont donc pu être embarqués dans leur avion. Mais une fois à l’aéroport de Barcelone, les six valises étaient introuvables. Elles n’avaient pas quitté le Royaume-Uni. « C’est juste un désastre », témoigne Jaymeleigh dans les colonnes du Manchester Evening News. « Mon fils de six ans s’est fait opérer du poignet avant notre départ et ses médicaments étaient dans ses bagages », ajoute la Britannique.

« Cela a gâché le premier jour » La famille a tenté de joindre Ryanair et l’aéroport de Manchester afin de savoir où étaient les bagages. On leur a alors affirmé qu’ils seraient envoyés sur un vol qui décollait à 21 heures ce jour-là. Plusieurs membres de la famille ont même campé à l’aéroport, dans l’espoir que les bagages arrivent, mais en vain. Pour les premières heures de vacances, la famille s’est donc retrouvée sans bagages. « Nous ne savons pas où ils se trouvent et nous ne savons pas quand nous allons les récupérer », déplore Jaymeleigh. « Nous sommes ici pour dix jours, mais cela a gâché le premier jour », témoigne encore Jaymeleigh. « Nous sommes juste hyper stressés. Ce sont nos vacances annuelles et nous n’avons rien d’autre que les vêtements dans lesquels nous nous tenons actuellement. Tout le monde attendait ces dix jours avec impatience et c’est gâché », déplore encore la mère de famille. Et les ennuis ne se sont pas limités aux bagages qui n’arrivaient pas, puisque le retard du vol a fait que les deux familles ont manqué leur transfert jusqu’à l’hôtel, qu’ils avaient payé au préalable. Ils ont donc dû débourser 200 livres pour un taxi. « On doit donc dire non aux enfants quand ils demandent quelque chose pendant leurs vacances, c’est tout simplement dégoûtant », ajoute Jaymeleigh. Dans un communiqué, Ryanair a donné des précisions sur le problème : « En raison d’une défaillance du tapis à bagages à l’aéroport de Manchester, les bagages de certains passagers n’ont pas été chargés sur ce vol de Manchester à Barcelone. Pour s’assurer que les passagers reçoivent leurs bagages le plus rapidement possible, ils ont été envoyés sur le prochain vol de Barcelone et ont maintenant été livrés à l’aéroport de Barcelone. Nous nous excusons sincèrement auprès des passagers concernés ».