«Le tueur au jeu de cartes»: quand tuer devient un plaisir… le nouveau docu Netflix

La plateforme de streaming présente en trois épisodes l’histoire du tueur en série le plus célèbre d’Espagne, Alfredo Galán Sotillo. Cet ancien caporal, qui avait été licencié de l’armée pour problèmes psychologiques, a assassiné six personnes et tenté d’en tuer trois autres, choisissant ses victimes au hasard avec une particularité : une signature. Après chaque meurtre, il déposait une carte à jouer (les « copas » : les coupes) à côté de sa victime.

Les faits se sont déroulés il y a tout juste vingt ans et si le meurtrier a pu être arrêté, ce n’est pas grâce à l’enquête de la police nationale et de la Guarda Civil, mais parce que l’assassin, lassé de l’inefficacité et de l’ineptie des enquêteurs, est venu se rendre au commissariat de Puertollano (sud de la Castille), pour s’accuser des six homicides commis par balle entre le 24 janvier et le 18 mars. « J’aurais pu continuer à tuer pendant vingt ans. J’ai commis mes crimes par hasard et sans raison, seulement pour me prouver qu’il était facile d’assassiner des gens. » L’homme tuait par plaisir.