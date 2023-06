Concours de fleurissement de façades pour la commune de Vielsalm

Le parfum des géraniums avait jadis pour but d’écarter les insectes des ouvertures d’habitation, aujourd’hui la variété des plantes décoratives utilisées a pour finalité beaucoup plus noble d’attirer notre regard et de rendre une promenade dans les villes et campagnes davantage attrayante. De manière spontanée, avec le retour des beaux jours, beaucoup d’habitants consacrent du temps à égayer leur balcon, terrasse, petit jardin avec des compositions florales et autres décorations d’extérieur.

De nombreuses communes encouragent et soutiennent cette démarche ; à Vielsalm, l’idée d’un concours est venue d’une des membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés qui souhaite récompenser les meilleures réalisations. Et donc cette année et pour la 3ème fois consécutivement le CCCA soutenu par la Commune de Vielsalm et le Plan de Cohésion Sociale organise le concours « Fleurissons nos maisons ».